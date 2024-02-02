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    Карпин: Впечатления от матча? Никакие, обычные. Понравилось

    Футбол Товарищеские матчи Зимний кубок РПЛ Ростов
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча против «Шабаб Аль‑Ахли» (3:1).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Какие впечатления? Никакие, обычные. Понравилось.

    В первом тайме очень многое понравилось кроме одного: во время наших атак невнимательно играли в обороне. Может, это звучит странно, но из‑за этого пропускали много атак. Понятно, что соперник в хорошей форме, бегут хорошо. Так что было тяжеловато.

    Роналдо? Каких‑то моментов ярких не было, но в обороне делал все, что нужно. И цеплялся за мячи. Оставил приятное впечатление.

    Удаление? К Сако никаких претензий нет, там не было удаления. Наши судьи даже здесь могут начудить. Рука на земле, мяч в опорную руку попадает… Короче, эти даже здесь могут все испортить. Как обычно», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

    В турнире в Абу-Даби также принимают участие «Спартак» и «Кайрат».

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