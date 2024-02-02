Карпин: Впечатления от матча? Никакие, обычные. Понравилось

Главный тренерподвел итог матча против(3:1).

«Какие впечатления? Никакие, обычные. Понравилось.

В первом тайме очень многое понравилось кроме одного: во время наших атак невнимательно играли в обороне. Может, это звучит странно, но из‑за этого пропускали много атак. Понятно, что соперник в хорошей форме, бегут хорошо. Так что было тяжеловато.

Роналдо? Каких‑то моментов ярких не было, но в обороне делал все, что нужно. И цеплялся за мячи. Оставил приятное впечатление.

Удаление? К Сако никаких претензий нет, там не было удаления. Наши судьи даже здесь могут начудить. Рука на земле, мяч в опорную руку попадает… Короче, эти даже здесь могут все испортить. Как обычно», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

В турнире в Абу-Даби также принимают участие «Спартак» и «Кайрат».