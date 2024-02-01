Мусаев рассказал о причине ухода из «Сабаха»

Российский тренеробъяснил свой уход из азербайджанского

«Последние два сезона "Сабах" играл достаточно ярко и показывал хорошие результаты. У команды было много побед. Сейчас же мы потеряли ту игру, страсть, с которой выходили на каждый матч. Я посчитал, что перемена пойдёт на пользу клубу и мне.

В этом чемпионате отставание всего пять очков от третьего места. Есть все предпосылки, чтобы попасть в еврокубки и закончить сезон хорошо. Это сложное решение, но я посчитал, что оно пойдёт всем на пользу», — сказал Мусаев «Чемпионату».

Напомним, сегодня, 1 февраля, стало известно, что Мурад Мусаев покидает пост главного тренера «Сабаха», с которым работал с 2021 года. Ранее он был главным тренером «Краснодара».