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    Мусаев рассказал о причине ухода из «Сабаха»

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    Российский тренер Мурад Мусаев объяснил свой уход из азербайджанского «Сабаха».

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Последние два сезона "Сабах" играл достаточно ярко и показывал хорошие результаты. У команды было много побед. Сейчас же мы потеряли ту игру, страсть, с которой выходили на каждый матч. Я посчитал, что перемена пойдёт на пользу клубу и мне.

    В этом чемпионате отставание всего пять очков от третьего места. Есть все предпосылки, чтобы попасть в еврокубки и закончить сезон хорошо. Это сложное решение, но я посчитал, что оно пойдёт всем на пользу», — сказал Мусаев «Чемпионату».

  • Мусаев покинул пост главного тренера «Сабаха»
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    • Напомним, сегодня, 1 февраля, стало известно, что Мурад Мусаев покидает пост главного тренера «Сабаха», с которым работал с 2021 года. Ранее он был главным тренером «Краснодара».

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