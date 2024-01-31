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    Моуринью может снова возглавить «Манчестер Юнайтед»

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    Португальский специалист Жозе Моуринью хочет вновь стать главным тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Амбиции Моуринью — вернуться в "Манчестер Юнайтед". У Жозе остались незавершённые дела после того, как всё закончилось в прошлый раз. Он поставил перед собой цель вернуться», — приводит слова одного из друзей Моуринью Daily Mail.

    Напомним, что 16-го января «Рома» объявила о расторжении контракта с Жозе Моуринью.

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  • 28/01/2024

    • Ранее португалец уже возглавлял «Манчестер Юнайтед» в период с 2016 по 2018-й год. Под руководством Моуринью «красные дьяволы» выиграли Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

    «Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе после 21-го тура.

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