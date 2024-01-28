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    Нигерия одолела Камерун и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

    Нигерия — Камерун: счет матча 2:0, обзор голо

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    В матче 1/8 финала Кубка Африки сборная Нигерии смогла переигратькоманду Камеруна со счетом 2:0.

    Сборная Нигерии
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    Сборная Нигерии

    Судьбу противостояния решил дубль Адемолы Лукмана с передач Виктора Осимхена и Калвина Бэсси.

    Футбол. Кубок Африки-2023. 1/8 финала
    Нигерия — Камерун 2:0
    Голы: 1:0 Адемола Лукман (36'), 2:0 Адемола Лукман (90') Нигерия: Стэнли Нвабили (Фрэнсис Узохо, 80'), Адесево Аджайи, Виллиам Трост-Эконг, Кэлвин Бейсси, Заиду Сануси (Кеннет Омеруо, 80'), Ола Эйна, Фрэнк Аниика, Алекс Айуоби, Моузес Саймон (Брайт Осави-Самуэль, 90'), Адемола Лукман, Виктор Осимхен (Пол Онуачу, 90') Камерун: Фабрис Ондоа, Нуху Толо, Умар Гонсалес (Венсан Абубакар, 78'), Кристофер Ву, Жан-Шарль Кастеллетто, Андре Франк Замбо Ангисса, Оливье Нтшан, Франк Магри, Карл Токо Экамби (Фарис Мумбанья, 90'), Жорж-Кевин Н'Куду, Муми Нгамалё (Энцо Чато Мбиайи, 87') Предупреждения: Кристофер Ву (54'), Жорж-Кевин Н'Куду (72'), Моузес Саймон (87'), Ола Эйна (90 + 5')

    Таким образом, Нигерия пробилась в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет против Анголы, которая ранее переиграла Намибию (3:0).

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