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    Ангола всухую обыграла Намибию и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

    Ангола — Намибия: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Кубка Африки Кубок Африки-2023
    Ангола обыграла Намибию (3:0) в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.

    Ангола
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    Ангола

    Дублем в составе номинальных хозяев отметился нападающий Жасинту Дала, забив свои голы на 38-й и 42-й минутах встречи. Голевыми передачами форварда снабжал полузащитник Анголы Фреди.

    Еще один гол Ангола забила благодаря усилиям Мабулулу на 66-й минуте.

    Футбол. Кубок Африки-2023. 1/8 финала
    Ангола — Намибия 3:0
    Голы: 0:1 Oskar Lang (6:14'), 0:2 Justin Kloos (16:44'), 0:3 Felix Unger Soerum (20:39'), 0:4 Oskar Lang (49:20')

    Сборная Анголы сыграл в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет против победителя матча Нигерия — Камерун.

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