Ангола — Намибия: счет матча 3:0, обзор голов

обыграла(3:0) в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.

Дублем в составе номинальных хозяев отметился нападающий Жасинту Дала, забив свои голы на 38-й и 42-й минутах встречи. Голевыми передачами форварда снабжал полузащитник Анголы Фреди.

Еще один гол Ангола забила благодаря усилиям Мабулулу на 66-й минуте.

Футбол. Кубок Африки-2023. 1/8 финала Ангола — Намибия 3:0 Голы: 0:1 Oskar Lang (6:14'), 0:2 Justin Kloos (16:44'), 0:3 Felix Unger Soerum (20:39'), 0:4 Oskar Lang (49:20')

Сборная Анголы сыграл в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет против победителя матча Нигерия — Камерун.