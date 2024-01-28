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    Черевченко: В «Аталанте» Миранчук терпел, за него можно порадоваться

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта
    Российский тренер Игорь Черевченко оценил игру хавбека Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Алексей игрового времени добился трудом. Гасперини тренер с именем: он будет ставить в основу тех футболистов, которые сильнее на данной позиции. Наверное, Алексей выиграл у партнёра по команде конкуренцию.

    Я вчера смотрел матч с "Удинезе" — Алексей мог и ещё забить. Можно только порадоваться за Алексея. Он не то чтобы адаптировался — он терпел как спортсмен. Некоторые футболисты, когда не попадают в основу и не играют, начинают капризничать. Алексей молча выполнял свою работу, выполнял то, что давал тренер. Был в аренде, вернулся и сейчас выходит в основе такой хорошей команды», — сказал Черевченко «Чемпионату».

    Календарь и таблица Серии А

    В текущем сезоне Миранчук провел 18 встреч во всех турнирах, забил три мяча и сделал пять голевых передач.

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