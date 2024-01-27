Стали известны основные претенденты на пост главного тренера «Ливерпуля»

Главный тренерявляется одним из главных кандидатов на пост наставника. Об этом сообщает Sky Sports Italia

Помимо Хаби Алонсо, на пост главного тренера «мерсисайцев» также претендует действующий наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Напомним, что Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Леверкузенцы — единственная команда из топ-5 лиг Европы, которая еще ни разу не проиграли в сезоне 2023/2024. «Байер» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 48-ю очками в активе.

«Брайтон» под руководством Де Дзебри занимает 7-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о том, что покинет свой пост после окончания нынешнего сезона. «Мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.