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    Стали известны основные претенденты на пост главного тренера «Ливерпуля»

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо является одним из главных кандидатов на пост наставника «Ливерпуля». Об этом сообщает Sky Sports Italia.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    Помимо Хаби Алонсо, на пост главного тренера «мерсисайцев» также претендует действующий наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

    Напомним, что Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Леверкузенцы — единственная команда из топ-5 лиг Европы, которая еще ни разу не проиграли в сезоне 2023/2024. «Байер» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 48-ю очками в активе.

    «Брайтон» под руководством Де Дзебри занимает 7-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе.

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    • Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о том, что покинет свой пост после окончания нынешнего сезона. «Мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.

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