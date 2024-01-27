Стали известны основные претенденты на пост главного тренера «Ливерпуля»

Хаби Алонсо Фото: globallookpress.com
Помимо Хаби Алонсо, на пост главного тренера «мерсисайцев» также претендует действующий наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
Напомним, что Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Леверкузенцы — единственная команда из топ-5 лиг Европы, которая еще ни разу не проиграли в сезоне 2023/2024. «Байер» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 48-ю очками в активе.
«Брайтон» под руководством Де Дзебри занимает 7-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о том, что покинет свой пост после окончания нынешнего сезона. «Мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.