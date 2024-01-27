Легенда «Реал Сосьедад» Хаби Прието: Скучаю по Карпину и хочу увидеть его во главе клуба Примеры

Бывший полузащитник испанского «Реал Сосьедад»поделился воспоминаниями об игреза баскский клуб во время начала своей карьеры.

«Я вспоминаю Карпина с большой любовью. Валерий очень умный игрок, с большим характером победителя. Это человек с душой лидера, требовательный, подталкивающий других выкладываться на поле по максимуму.

Не знаю даже с какой звездой футбола его сравнить, но Карпин был очень хорошим игроком и одним из лучших легионеров того времени в Ла Лиге.

Конечно, Валера — настоящая легенда "Сосьедада", с ним мы собирались выиграть чемпионат в 2002–2003 годах, но не хватило всего двух очков до трофея. Хотелось бы посмотреть его в качестве тренера клуба Ла Лиги, потому что последний раз я видел Валеру по российскому телевидению.

Сейчас "Реал Сосьедад" очень силен под руководством Иманола Альгуасиля, но в будущем вариант с приглашением Карпина, безусловно, стоит принять во внимание», — сказал Прието Sport24.

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Валерий Карпин выступал за «Реал Сосьедад» в 1994-1996 и 2002–2005 годах. Хаби Прието является легендой клуба, провел в нем 16 сезонов (2003-2018), был много лет капитаном и ключевым полузащитником.