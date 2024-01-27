Вратарь «Челси» Петрович отреагировал на ничью с «Астон Виллой» в Кубке Англии

Вратарь «Челси»отреагировал на результат матча 1/16 финала Кубка Англии с «Астон Виллой». Встреча завершилась вничью 0:0.

«Думаю, вратари сегодня сыграли хорошо. Мартинес сделал несколько неплохих сейвов. Во втором тайме я тоже совершил хороший сейв, но я просто делал свою работу. Было несколько ситуаций, когда, возможно, мы могли сыграть лучше, но в конце концов мы приняли несколько хороших решений.

Думаю, 0:0 — справедливый результат, и игра была похожа на матч Премьер-лиги. Мы увидим в переигровке, кто лучше, и, надеюсь, мы обыграем их и сыграем в следующем раунде Кубка Англии», — приводит слова Петровича официальный сайт «Челси».

«Челси» и «Астон Вилла» проведут переигровку в Бирмингеме.