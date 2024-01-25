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    Ван Дейк высказался о выходе «Ливерпуля» в финал Кубка английской лиги

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Фулхэм
    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал выход клуба в финал Кубка английской лиги. В полуфинале красные одолели «Фулхэм».

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    «Хозяева создали хорошую атмосферу, я думаю, их менеджер сказал, что это была самая важная игра в сезоне на данный момент. Мы должны были быть готовы бороться, и я думаю, что мы очень хорошо начали игру, забили хороший гол и создали много моментов, чтобы удвоить или утроить преимущество.

    Мы отправляемся на "Уэмбли", и я не могу дождаться, когда снова увижу там всех наших болельщиков.

    Молодёжь? Очень хорошо. Очевидно, что правый фланг сегодня был, возможно, не самой опытной командой, но они выступили очень хорошо. Я горжусь этими ребятами уже весь сезон. Для них это только начало, и они, должно быть, тоже это чувствуют. Но выйти в финал с таким выступлением — это очень хорошо и только показывает, какого прогресса они достигли. Надеюсь, они смогут продолжать», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

    В финале «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится 25 февраля на стадионе «Уэмбли».

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