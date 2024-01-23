Левандовский раскритиковал Хави после матча Кубка Испании

Роберт Левандовски Фото: globallookpress.com
Поляку не понравился выбор стартового состава.
«Кубок — единственный турнир, в котором у нас остаются хорошие шансы на победу, вам следовало выбрать более сильный состав», — сказал Левандовский.
«Я и мой штаб всё проанализировали, состав был верным», — ответил Хави.
На данный момент «Барселона» идет четвертой в таблице Примеры, набрав 44 очка.
В текущем сезоне Левандовский провел 27 встреч во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал пять голевых передач.