Жоау Феликс Фото: globallookpress.com
Игроки выступают за сине-гранатовых на правах аренды.
«Каталонская "Барселона" хочет сохранить Феликса и Канселу», — приводит слова Мендеша Record.
Феликс играет за «Барселону» с лета 2023 года. Права на футболиста принадлежат «Атлетико». В нынешнем сезоне футболист провел 26 встреч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 5 голевых передач.
Календарь и таблица испанской Примеры
Канселу перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года на правах аренды. В сезоне-2023/24 в 22 встречах игрок забил три гола и отдал две результативные передачи.