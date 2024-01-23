Жорже Мендеш, агент португальских футболистов «Барселоны», высказался о будущем футболистов в каталонской команде.

Игроки выступают за сине-гранатовых на правах аренды.

«Каталонская "Барселона" хочет сохранить Феликса и Канселу», — приводит слова Мендеша Record.

Феликс играет за «Барселону» с лета 2023 года. Права на футболиста принадлежат «Атлетико». В нынешнем сезоне футболист провел 26 встреч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 5 голевых передач.

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Канселу перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года на правах аренды. В сезоне-2023/24 в 22 встречах игрок забил три гола и отдал две результативные передачи.