ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаРычагов не осталось. «Барселону» ждет финансовая катастрофа?
  • 10:28
    • Медведев вышел в 1/4 финала Australian Open
  • 08:52
    • «Реал» достиг принципиального соглашения по трансферу Мбаппе
  • 08:30
    • Азаренко уступила Ястремской в 1/8 финала Australian Open
  • 00:58
    • «Жирона» уничтожила «Севилью» и вернула лидерство в Примере
  • 00:38
    • Дубль Влаховича помог «Ювентусу» разгромить «Лечче»
    Все новости спорта

    Клопп оценил игру Мак Аллистера в матче с «Борнмутом»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Борнмут Ливерпуль
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре полузащитника команды Алексиса Мак Аллистера в матче 21-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:0).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Алексис показал исключительную игру (в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с "Борнмутом"). Очень рад за него, рад за нас в целом.

    Макка — отличный футболист, позвольте мне сказать так. Он хорошо отработал в обороне, а в атаке он всегда является важным игроком для нас. Всё самое хорошее, что случилось с нами в первом тайме, связано с ним», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

  • Следующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»?
  • Английские гиганты могут вмешаться в самую сложную трансферную сагу последних лет
  • 17/01/2024

    • После победы над «Борнмутом» «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.

    Мак Аллистер провел 16 матчей за «Ливерпуль» в рамках Премьер-лиги, забил гол и сделал голевую передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто возьмет Суперкубок Италии?
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Справится ли «Атлетико» с «Гранадой»?
  • «Гранада» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Голевого обмена избежать не удастся?!
  • Таджикистан — Ливан. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.82
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Таджикистан — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лестер — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Австралия — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Боливия (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры