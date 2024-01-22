Клопп оценил игру Мак Аллистера в матче с «Борнмутом»

Главный тренервысказался об игре полузащитника команды матче 21-го тура АПЛ с(4:0).

«Алексис показал исключительную игру (в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с "Борнмутом"). Очень рад за него, рад за нас в целом.

Макка — отличный футболист, позвольте мне сказать так. Он хорошо отработал в обороне, а в атаке он всегда является важным игроком для нас. Всё самое хорошее, что случилось с нами в первом тайме, связано с ним», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После победы над «Борнмутом» «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.

Мак Аллистер провел 16 матчей за «Ливерпуль» в рамках Премьер-лиги, забил гол и сделал голевую передачу.