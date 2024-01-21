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    Роналду: «Золотой мяч» и награда The Best от ФИФА теряют свой авторитет

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Золотой мяч
    Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о ценности индивидуальных наград в современном футболе.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Что я думаю о "Золотом мяче" и награде The Best от ФИФА? Я думаю, эти награды в каком-то смысле теряют свой авторитет. Это не означает, что Месси, Холанд или Мбаппе не заслуживают их. Просто я больше не верю в эти награды, несмотря на то что я выиграл в номинациях на Globe Soccer Awards.

    Есть факты и цифры, которые не обмануть. Они не могут отобрать у меня, например, награду лучшего бомбардира мира в 2023 году. Потому что есть объективные цифры», — приводит слова Роналду Record.

    Ранее форвард «Интер Майами» Лионель Месси получил приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

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