Роналду: «Золотой мяч» и награда The Best от ФИФА теряют свой авторитет

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалиивысказался о ценности индивидуальных наград в современном футболе.

«Что я думаю о "Золотом мяче" и награде The Best от ФИФА? Я думаю, эти награды в каком-то смысле теряют свой авторитет. Это не означает, что Месси, Холанд или Мбаппе не заслуживают их. Просто я больше не верю в эти награды, несмотря на то что я выиграл в номинациях на Globe Soccer Awards.

Есть факты и цифры, которые не обмануть. Они не могут отобрать у меня, например, награду лучшего бомбардира мира в 2023 году. Потому что есть объективные цифры», — приводит слова Роналду Record.

Ранее форвард «Интер Майами» Лионель Месси получил приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.