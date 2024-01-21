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    «Реал» вырвал победу у «Альмерии» в добавленное время

    «Реал» — «Альмерия»: счет матча 3:2 (0:2), обзор голов

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    В матче 21-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома одержал волевую победу над скромной «Альмерией» — 3:2.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    После первого тайма гости сенсационно выигрывали со счетом 2:0. Отличились в составе «Альмерии» Ларджи Рамазани и Эдгар Гонсалес.

    После перерыва «Реал» завелся и смог ответить тремя забитыми голами.

    На 56-й минуте Джуд Беллингем забил с пенальти, а спустя 11 минут Винисиус Жуниор замкнул передачу Орельена Тчаумени.

    Победу «сливочным» принес гол на 90+9 минуте в исполнении Дани Карвахаля.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Альмерия 3:2
    Голы: 0:1 Ларджи Рамазани (1'), 0:2 Эдгар Гонсалес (43'), 1:2 Джуд Беллингхэм (пенальти) (57'), 2:2 Винисиус Жуниор (67'), 3:2 Даниэль Карвахаль (90 + 9') Реал Мадрид: Кепа Аррисабалага, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Начо, Ферлан Менди (Fran Garcia, 46'), Федерико Вальверде (Даниель Себальос, 70'), Орельен Чуаэми, Тони Кроос (Эдуардо Камавинжа, 82'), Джуд Беллингхэм, Родриго (Хоселу, 46'), Винисиус Жуниор Альмерия: Луиш Максимиану, Эдгар Гонсалес, Серхио Акьем, Чуми, Лукас Робертоне (Гонсало Мелеро, 85'), Дион Лопи, Серхио Аррибас (Lazaro, 77'), Марко Милованович (Луис Суарес, 70'), Ларджи Рамазани (Адриан Эмбарба, 77'), Kaiky Fernandes, Marc Pubill (Алехандро Посо, 70') Предупреждения: Ларджи Рамазани (52'), Дион Лопи (64'), Gaizka Garitano (64'), Алехандро Посо (75'), Эдгар Гонсалес (84'), Gaizka Garitano (90 + 7'), Эдуардо Камавинжа (90 + 8'), Даниэль Карвахаль (90 + 10'), Джуд Беллингхэм (90 + 11'), Луис Суарес (90 + 11')

    В следующем туре «Реал» отправится в гости к «Лас-Пальмасу».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Альмерия» сразится на своем поле с «Алавесом».

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