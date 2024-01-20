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    «Бохум» взял верх над «Штутгартом»

    «Бохум» — «Штутгарт»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В 18-м туре чемпионата Германии «Бохум» дома встречался со «Штутгартом». Хозяева поля добились победы, выиграв встречу со счетом 1:0.

    Серу Гирасси
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    Серу Гирасси

    В первом тайме команды голов не забили. Единственный гол был забит на 50-й минуте. Отличился Матуш Беро.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бохум — Штутгарт 1:0
    Гол: 1:0 Матуш Беро (50') Бохум: Мануэль Риман, Бернардо, Энтони Лосийя, Филипп Фёрстер (Иван Ордец, 64'), Патрик Остерхаге, Матуш Беро (Филипп Хофман, 90'), Эрхан Машович, Гонсало Пасьенса (Мориц Брошински, 64'), Tim Oermann, Noah Loosli, Christopher Antwi-Adjei (Максимилиан Виттек, 78') Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштедт, Дан-Аксель Загаду, Вальдемар Антон, Йоша Вагноман, Крис Фюрих, Джейми Левелинг, Ангело Штиллер, Атакан Каразор (Роберто Массимо, 75'), Дениз Ундав, Энцо Мийо Предупреждения: Атакан Каразор (35'), Бернардо (36'), Christopher Antwi-Adjei (42'), Филипп Фёрстер (42'), Роберто Массимо (90 + 1'), Максимилиан Виттек (90 + 6'), Йоша Вагноман (90 + 6'), Мориц Брошински (90 + 6')

    «Бохум» с 20 очками находится на 12-м месте в таблице Бундеслиги.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Штутгарт» (34) располагается на третьей позиции.

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