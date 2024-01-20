ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиНовая эра «Реала». Анчелотти остался, чтобы привести мадридцев к триумфу
  • 19:40
    • «Боруссия» Дортмунд разгромила «Кельн»
  • 17:47
    • «Трактор» разбил «Сочи»
  • 17:30
    • «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта

    Аршавин: Ахметов перешел с лавки на лавку

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Зенит
    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин дал свой комментарий по поводу перехода Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    «С одной стороны, удивительно, когда человек переходит из команды, которая идет на первой строчке, во вторую. С другой, значит, это в долгую, он это говорил. Значит, Ахметов верит в "Зенит" больше, чем в "Краснодар".

    С лавки на лавку. Думаю, что он будет конкурировать с Мостовым, будет выходить на фланг. Если "Зенит" перейдет на 4–3–3, а я думаю, что перейдет, то это будет прямой конкурент Мостовому. Ахметов и в "Краснодаре" не играл в основном составе, здесь он ничего не теряет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    Напомним, что официально о трансфере Ахметова в «Зенит» было объявлено 9 января. Его контракт будет действовать до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел 21 матч за «быков» во всех турнирах, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» завоюет три очка в гостях
  • «Удинезе» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Сколько «Орлеан» пропустит от ПСЖ?
  • «Орлеан» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Сельта» ввяжется в открытый футбол
  • «Сельта» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 20 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Орлеан — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бетис — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  3.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры