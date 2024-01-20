Аршавин: Ахметов перешел с лавки на лавку

Бывший футболист сборной Россиидал свой комментарий по поводу переходаиз

«С одной стороны, удивительно, когда человек переходит из команды, которая идет на первой строчке, во вторую. С другой, значит, это в долгую, он это говорил. Значит, Ахметов верит в "Зенит" больше, чем в "Краснодар".

С лавки на лавку. Думаю, что он будет конкурировать с Мостовым, будет выходить на фланг. Если "Зенит" перейдет на 4–3–3, а я думаю, что перейдет, то это будет прямой конкурент Мостовому. Ахметов и в "Краснодаре" не играл в основном составе, здесь он ничего не теряет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что официально о трансфере Ахметова в «Зенит» было объявлено 9 января. Его контракт будет действовать до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 21 матч за «быков» во всех турнирах, забил три мяча и сделал две голевые передачи.