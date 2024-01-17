Кононов: Надо создавать в «Торпедо» конкуренцию

Новый главный тренер московскоговысказался о своем назначении на данный пост.

«Признаюсь, я анализировал команду, я и мои ассистенты видели игры. Определённые выводы сделаны. Также мы посмотрим статистику, оценим то, как ребята будут выглядеть в тренировочном процессе и контрольных играх. Надо создавать конкуренцию. Конкуренция очень важна для достижения результата и для прогресса команды в целом», — приводит слова Кононова официальный сайт московского «Торпедо».

Ранее «автозаводцы» сообщили об увольнении Артема Горлова.

Кононов ранее возглавлял «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и «Спартак».

Календарь и таблица ФНЛ

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.