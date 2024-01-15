«Крылья Советов» могут подписать полузащитника «Халл Сити»

рассматривают возможность подписания атакующего полузащитника «Халл Сити». Об этом сообщил агент малийского футболиста Секу Траоре.

Ранее появилась информация о том, что Траоре предложили «Спартаку», «Динамо», ЦСКА и «Крыльям Советов».

«Сейчас Траоре больше интересуются "Крылья Советов", но интерес со стороны других клубов тоже есть.

Также у нас есть официальное предложение от "Лас‑Пальмаса". Но мы предпочитаем переехать в Россию, поскольку я знаю рынок и у меня там играют три клиента», — сказал агент, слова которого приводит «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Траоре в 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в английском Чемпионшипе 20 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.