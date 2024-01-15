ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Магомед АнкалаевАнкалаев деклассировал Уокера, Миллер задушил Бенитеза. Обзор карда UFC Vegas 84
  • 15:31
    • Осака уступила Гарсии на старте Australian Open
  • 15:25
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 15:00
    • Тюкавин мог перейти в клуб Серии А
  • 14:08
    • Стало известно, кто возглавит «Рому» в случае увольнения Моуринью
  • 13:18
    • Мирра Андреева выиграла дебютный матч на Australian Open
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» могут подписать полузащитника «Халл Сити»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Крылья Советов Спартак Динамо ЦСКА РПЛ Футбол России Халл Сити Чемпионшип Футбол Англии Лас-Пальмас Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы
    «Крылья Советов» рассматривают возможность подписания атакующего полузащитника «Халл Сити» Адама Траоре. Об этом сообщил агент малийского футболиста Секу Траоре.

    Адама Траоре
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адама Траоре

    Ранее появилась информация о том, что Траоре предложили «Спартаку», «Динамо», ЦСКА и «Крыльям Советов».

    «Сейчас Траоре больше интересуются "Крылья Советов", но интерес со стороны других клубов тоже есть.

    Также у нас есть официальное предложение от "Лас‑Пальмаса". Но мы предпочитаем переехать в Россию, поскольку я знаю рынок и у меня там играют три клиента», — сказал агент, слова которого приводит «Матч ТВ».

  • «Зенит» интересуется нападающим «Флуминенсе»
  • Читайте по теме

    • Transfermarkt оценивает стоимость Траоре в 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в английском Чемпионшипе 20 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Автомобилист» достойно встретит на своем льду ЦСКА
  • «Автомобилист» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Питтсбург» будет бороться с «Сиэтлом» за очки?
  • «Питтсбург» — «Сиэтл». Прогноз и ставки
  • 2.84
    •
  • Долгожданная виктория Камеруна?
  • Камерун — Гвинея. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Питтсбург — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Камерун — Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барыс — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Аталанта — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Таиланд — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры