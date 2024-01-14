«Гавр» — «Лион»: счет матча 3:1, обзор голов

Далер Кузяев Фото: globallookpress.com
На голы Готье Льориса, Эмануэля Сабби и Кристофера Опери гости ответили точным ударом престижа в исполнении Александра Ляказетта.
В составе гостей не смогли доиграть встречу Джейк О'Брайен и Дуже Чалета-Цар, которые были удалены.
Далер Кузяев вышел в стартовом составе, провел 70 минут и отдал голевую передачу.
Футбол. Франция. Лига 1
Гавр — Лион 3:1
Голы: 1:0 Готье Льорис (18'), 2:0 Эммануэль Сабби (50'), 2:1 Александр Ляказетт (54'), 3:1 Кристофер Опери (62') Гавр: Артур Десма, Аруна Санганте, Этьен Юте-Кинкуэ, Готье Льорис, Кристофер Опери, Лоик Него (Steve Ngoura, 85'), Уссама Таргаллин (Нолан Мбемба, 85'), Далер Кузяев (Набиль Алиуи, 70'), Ясин Кехта, Эммануэль Сабби (Антуан Жужу, 70'), Хосуэ Казимир (Уалид Эль-Хаджам, 85') Лион: Антони Лопеш, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Малик Мартен Фофана, 70'), Николас Тальяфико, Дуйе Чалета-Цар, Клинтон Мата, Корентин Толиссо, Максанс Какере, Александр Ляказетт, Диегу Морейра Силва (Саэль Кумбеди, 32'), Райан Шерки (Adryelson, 90'), Jake O'Brien Предупреждение: Кристофер Опери (87') Удаления: Jake O'Brien (30'), Дуйе Чалета-Цар (90')
«Гавр» с 22 очками занимает 11-е место. «Лион» с 16 пунктами идет на 16-й строчке в турнирной таблице.