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    «Урал» хочет продлить контракт с Газинским

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    «Урал» планирует предложить полузащитнику Юрию Газинскому новый контракт. Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

    Юрий Газинский
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    Юрий Газинский

    «Конечно, мы довольны Газинским. Он нам помог в том сезоне. В этом сезоне, к сожалению, в первом отрезке чемпионата Юрий был травмирован.

    Будем разговаривать с ним о новом контракте, но надо еще понимать желание самого футболиста», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Газинский провел в чемпионате России три матча, в которых не отметился результативными действиями.

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    • Напомним, ранее «Урал» объявил о переходе экс-игрока белорусского БАТЭ.

    «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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