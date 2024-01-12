«Урал» хочет продлить контракт с Газинским

планирует предложить полузащитникуновый контракт. Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Конечно, мы довольны Газинским. Он нам помог в том сезоне. В этом сезоне, к сожалению, в первом отрезке чемпионата Юрий был травмирован.

Будем разговаривать с ним о новом контракте, но надо еще понимать желание самого футболиста», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Газинский провел в чемпионате России три матча, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее «Урал» объявил о переходе экс-игрока белорусского БАТЭ.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.