Нападающий «Зенита» может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Зенита»может продолжить карьеру в

По информации Sport24, в ближайшие дни один из неназванных саудовских клубов направит официальное предложение «Зениту».

Отмечается, что сторона колумбийца заинтересована в переезде игрока на Ближний Восток.

Transfermarkt оценивает стоимость Кассьерры в девять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 16 матчей и забил 14 мячей.

Напомним, в начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино.