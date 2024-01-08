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    Клопп: Никто не приезжает к «Арсеналу» и не выигрывает по щелчку пальцев

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    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на победу над «Арсеналом» (2:0) в матче 1/32 Кубка Англии.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «У нас не было Эндо, Салаха, ван Дейка, Тьяго, Робертсона, Цимикаса, Байчетича. Нам недоставало группы качественных футболистов. Футбол — сложная штука: иногда все в распоряжении, но чаще бывает так, что кого-то не хватает.

    Это сложная игра, никто не приезжает к "Арсеналу" и не выигрывает по щелчку пальцев, так что в этой игре будут сложные моменты. И если мы начнём искать оправдания в том, что нам не хватает игроков — нам конец.

    Ребята наслаждались игрой, по крайней мере, во втором тайме. Это действительно здорово. Остаться в игре, которая в первом тайме складывалась так сложно, а потом перехватить инициативу — это очень круто. Особенно на выезде. Я очень доволен обоими таймами, потому что мы можем извлечь пользу из обоих.

    Против "Арсенала" сложно играть в принципе, к ним сложно подготовиться, но особенно сложно было в первом тайме, Хаверц и Эдегор играли двух "десяток". Это была схема 4-2-2-2 с широкими флангами, представляющая огромную угрозу», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

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