Гвардиола: Невероятно рад, что де Брейне вернулся

Наставник «Манчестер Сити»высказался о форме. Ранее игрок вышел на поле в матче Кубка Англии против «Хаддерсфилда» (5:0).

«Когда я играл, у меня в течение года были проблемы с подколенными сухожилиями, и когда ты возвращаешься, тебе нужно время. Ты должен быть спокоен, играть первое время недолго... Не нужно его заставлять. Я не хочу это делать.

Он может помочь нам за 20 минут больше, чем за 90. После этого его тело вынесет приговор. Болельщики в него влюблены. И это уважение будет навсегда. Я невероятно рад, что он вернулся. Кевин помогает выигрывать матчи своим талантом», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Ранее де Брейне находился в лазарете из-за травмы подколенного сухожилия.