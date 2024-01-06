Хуан Мата покидает японский клуб, проведя там за четыре месяца всего одну игру

Официальный сайт японскогосообщил об уходе испанского хавбека

Контракт именитого полузащитника с японцами завершился и он не стал его продлевать.

«Я очень рад, что стал частью исторического момента — первой победы клуба в чемпионате.

Никогда не забуду мгновения, пережитые вместе», — цитирует 35-летнего Мату пресс-служба японской команды.

Хуан Мата стал игроком «Виссел Кобе» 3 сентября 2023 года, но за команду он провел всего одну встречу, выйдя на замену за 15 минут до конца основного времени.

Испанец играл за «Валенсию», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай», становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира-2010 и чемпионом Европы-2012.