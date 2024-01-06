Федун: Не вижу смысла в возрождении «Спартака-2»

Бывший владелец московского «Спартака»прокомментировал решение нового руководство «красно-белых» о создании второй команды.

«Я так понимаю, что у новых владельцев "Спартака" есть деньги, поэтому они могут их потратить на возрождение "Спартака-2". Хотя по тем закупкам, которые были сделаны летом, в основном зарубежных игроков, я не вижу в этом смысла [в "Спартаке-2].

Надо определиться со стратегией, а ее нет. Если будут делать [команду] на собственных воспитанниках — это один подход, тогда команда нужна. Если будут закупать футболистов из низших лиг, тогда это будет очередная ненужная игрушка", — сказал Федун "СЭ".

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25 декабря 2023 года появилась информация о возрождении "Спартака-2" и участии его со следующего сезона во Второй лиге. При Леониде Федуне вторая команда была создана в 2013 году и расформирована летом 2022 года.