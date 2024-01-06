«Лилль» уничтожил любительский клуб

Хет-три в этой встрече сделали Джонатан Дэвид и Эдон Жегрова, дубли оформили Юсуф Языджи и Хакон-Арнар Харальдссон, также забивали Тьяго Сантос и молодой Амин Мессуса.
Футбол. Франция. Кубок
Лилль — Golden Lion de Saint Joseph 9:0
Голы: 1:0 Юсуф Язиджи (11'), 2:0 Джонатан Дэвид (25'), 3:0 Эдон Жегрова (33'), 4:0 Джонатан Дэвид (36'), 5:0 Эдон Жегрова (41'), 6:0 Эдон Жегрова (42'), 7:0 Юсуф Язиджи (45'), 8:0 Тьяго Сантос (57'), 9:0 Хакон-Арнар Харальдссон (пенальти) (64'), 10:0 Джонатан Дэвид (75'), 11:0 Хакон-Арнар Харальдссон (78'), 12:0 (90')
В следующем круге «Лилль» сыграет с победителем пары «Амьен» — «Монпелье».