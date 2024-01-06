Экс-футболист «ПСЖ»: Бензема жалеет об уходе из «Реала»

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
«Я иногда смотрю матчи в Саудовской Аравии — это ужасно. Обидно заканчивать карьеру таким образом. Это проигранная борьба.
У Бензема нет более воли к победе. Наверное, он жалеет, что покинул "Реал". С другой стороны, еще год в "Реале" тоже мог обернуться неудачей», — цитирует слова Ларке ITASportPress.
36-летний Бензема перешел в «Аль-Иттихад» из «Реала» летом 2023 года на правах свободного агента. Соглашение истекает летом 2026 года.
В чемпионате Саудовской Аравии Бензема сыграл 15 встреч, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач.