Экс-футболист «ПСЖ»: Бензема жалеет об уходе из «Реала»

Бывший игрок «ПСЖ»выразил мнение, что сейчас форварджалеет об уходе из мадридского «Реала».

«Я иногда смотрю матчи в Саудовской Аравии — это ужасно. Обидно заканчивать карьеру таким образом. Это проигранная борьба.

У Бензема нет более воли к победе. Наверное, он жалеет, что покинул "Реал". С другой стороны, еще год в "Реале" тоже мог обернуться неудачей», — цитирует слова Ларке ITASportPress.

36-летний Бензема перешел в «Аль-Иттихад» из «Реала» летом 2023 года на правах свободного агента. Соглашение истекает летом 2026 года.

В чемпионате Саудовской Аравии Бензема сыграл 15 встреч, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач.