«Ювентус» — «Салернитана»: счет матча 6:1, обзор голов

на своем поле одолел(6:1) и вышел в четвертьфинал Кубка Италии.

В составе «старой синьоры» голы забили Фабио Миретти на 12-й минуте, Андреа Камбьязо на 35-й и Даниэле Ругани на 54-й минуте. Помимо этого, защитник «Салернитаны» Дилан Бронн оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол на 75-й минуте.

Единственный гол «Салернитаны» забил Чуквубуйкем Иквууэмеси уже на 1-й минуте встречи.

В концовке встречи хозяева организовали еще 2 гола. Пятый мяч в ворота «Салернитаны» забил 18-летний форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз на 88-й минуте. Уже на 90+1-й минуте полузащитник команды Тимоти Веа установил окончательный результат — 6:1 в пользу «старой синьоры».

Футбол. Италия. Кубок Ювентус — Салернитана 6:1 Голы: 0:1 Chukwubuikem Ikwuemesi (1'), 1:1 Фабио Миретти (12'), 2:1 Андреа Камбьязо (35'), 3:1 Даниэле Ругани (54'), 4:1 Дилан Бронн (автогол) (75'), 5:1 Кенан Йылдыз (88') Ювентус: Маттиа Перин, Федерико Гатти, Даниэле Ругани, Данило, Андреа Камбьязо (Filip Kostić, 83'), Фабио Миретти (Joseph Nonge, 76'), Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Федерико Кьеза (Кенан Йылдыз, 66'), Сэмюэл Айлинг Джуниор (Тимоти Уэа, 66'), Аркадиуш Милик (Dušan Vlahović, 76') Салернитана: Винченцо Фьорилло, Флавьюс Данильюк, Маттео Ловато, Дилан Бронн, Джулио Маджоре (Домагой Брадарич, 46'), Саломон Самбья, Эрик Ботхейм (Simy, 56'), Лум Чауна (Andres Sfait, 56'), T.Stewart (Норберт Дьёмбер, 46'), Chukwubuikem Ikwuemesi, Mateusz Legowski (Ciro Borrelli, 77') Предупреждение: Джулио Маджоре (40')

После этого матча «Ювентус» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, где сыграет против «Фрозиноне». «Салернитана» завершила свое выступление на этом турнире.