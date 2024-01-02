Форвард «Штутгарта» может продолжить карьеру в «Баварии»

Серу Гирасси Фото: globallookpress.com
Стало известно, что «Бавария» попытается подписать Гирасси летом 2024-го года. Именно в тот момент мюнхенцы могут воспользоваться опцией выкупа за 20 млн. евро.
В нынешнем сезоне Гирасси провел 14 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил 17 голов и сделал голевую передачу. Форвард занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Германии.
Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.