Форвард «Штутгарта» может продолжить карьеру в «Баварии»

Боссынацелились на подписание нападающего. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что «Бавария» попытается подписать Гирасси летом 2024-го года. Именно в тот момент мюнхенцы могут воспользоваться опцией выкупа за 20 млн. евро.

В нынешнем сезоне Гирасси провел 14 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил 17 голов и сделал голевую передачу. Форвард занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Германии.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.