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    Форвард «Штутгарта» может продолжить карьеру в «Баварии»

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    Боссы «Баварии» нацелились на подписание нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

    Серу Гирасси
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    Серу Гирасси

    Стало известно, что «Бавария» попытается подписать Гирасси летом 2024-го года. Именно в тот момент мюнхенцы могут воспользоваться опцией выкупа за 20 млн. евро.

    В нынешнем сезоне Гирасси провел 14 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил 17 голов и сделал голевую передачу. Форвард занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Германии.

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