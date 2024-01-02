Анчелотти рассказал о том, почему отказался возглавить сборную Бразилии

Главный тренерзаявил о том, что контактировал с президентом Бразильской конфедерации футбола по поводу возможного перехода на должность наставника национальной команды.

«Были ли контакты со сборной Бразилии? У меня действительно были контакты с Эднальдо Родригесом, который являлся президентом Бразильской конфедерации футбола. Я хочу поблагодарить его за любовь и интерес ко мне. Он сделал меня очень многое.

Для меня это большая честь. Но он знал о ситуации, которая у меня была с "Реалом". Пусть это будет ясно всем. Я ему благодарен, но в конце концов всё сложилось так, как я хотел: я остаюсь здесь», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Напомним, что 29-го декабря Анчелотти продлил контракт с «Реалом» до лета 2026 года. После 18-и туров «сливочные» занимают 1-е место в таблице Примеры с 45-ю очками в активе.

В следующем матче чемпионата Испании команда сыграет против «Мальорки» 3-го января в 21:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.