Сегодня в 20:30 по московскому времени 16-я команда АПЛ «Ноттингем Форест» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед», располагающийся на 7-й строчке. За ходом встречи 20-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Ноттингем Форест»

В 19-ти матчах «лесники» набрали 17 очков, расположившись на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ. На счету «Ноттингем Форест» 4 победы, 5 ничьих и 10 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 22:34.

19 декабря клуб из Уэст-Бриджфорда уволил главного тренера Стива Купера и назначил на его место Нуну Эшпиринту Санту. С португальским наставником «Ноттингем Форест» сыграл 2 матча, набрав в них 3 очка.

Дебютную встречу на посту главного тренера Нуну проиграл «Борнмуту». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «вишен», а решающий гол был забит на 94-й минуте. А вот в следующем туре «Ноттингем Форест» уже стал автором небольшой сенсации, обыграв на выезде «Ньюкасл» (3:1).

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» набрали 31 очко в 19-ти матчах, что позволяет им занимать текущую 7-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. На счету «Манчестер Юнайтед» 10 побед, одна ничья и 8 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 21:25.

В крайнем туре чемпионата Англии подопечные Эрика тен Хага дома одержали волевую победу над «Астон Виллой» (3:2). При счете 2:0 после первого тайма в пользу бирмингемцев «Манчестер Юнайтед» совершил камбэк во второй половине встречи, отличившись трижды. Дубль на счету Гарначо, еще один мяч забил Хейлунн.

Эта победа прервала четырехматчевую безвыигрышную серию «красных дьяволов» во всех турнирах. За этот период коллектив Эрика тен Хага набрал одно очко в 3-х матчах АПЛ, а также уступил «Баварии» в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Личные встречи

В первом круге АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома в волевом стиле обыграл своего соперника (3:2). Эта победа стала для манкунианцев 11-й подряд над «Ноттингем Форест». Последний раз «лесники» брали 3 очка в матче с «Манчестер Юнайтед» 27 ноября 1995 года (1:1).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.23.