Спортдиректор «Крыльев»: Я считаю, что в РПЛ повысилась конкуренция

Спортивный директорвысказался о конкуренции в российской Премьер-лиге сезона 2023/2024.

«С плотностью в турнирной таблице, что вверху, что в середине и внизу: одна победа или одно поражение может сместить или поднять команду на несколько позиций. Все команды преследуют свои цели. Я считаю, что повысилась конкуренция.

Мы не видим "Зенит" с первого и до последнего тура на первом месте. В этом сезоне у нас действительно интересный чемпионат, большая конкуренция и много интересных матчей, в которых забивается много мячей. Это всё нравится болельщикам. За последние несколько сезонов этот чемпионат один из самых интересных», — сказал Корниленко Чемпионату.

После 18-и туров «Крылья Советов» занимает 6-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции с 36-ю очками в активе.