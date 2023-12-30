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    Спортдиректор «Крыльев»: Я считаю, что в РПЛ повысилась конкуренция

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    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о конкуренции в российской Премьер-лиге сезона 2023/2024.

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    «С плотностью в турнирной таблице, что вверху, что в середине и внизу: одна победа или одно поражение может сместить или поднять команду на несколько позиций. Все команды преследуют свои цели. Я считаю, что повысилась конкуренция.

    Мы не видим "Зенит" с первого и до последнего тура на первом месте. В этом сезоне у нас действительно интересный чемпионат, большая конкуренция и много интересных матчей, в которых забивается много мячей. Это всё нравится болельщикам. За последние несколько сезонов этот чемпионат один из самых интересных», — сказал Корниленко Чемпионату.

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    • После 18-и туров «Крылья Советов» занимает 6-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции с 36-ю очками в активе.

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