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    Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Эвертоном»

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Эвертоном» со счетом 3:1 в матче АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я напоминаю им об их способностях каждый день. У нас есть стандарты, которые мы должны соблюдать. Это возлагает на нас большую ответственность, так как результаты не должны снижаться.

    Я думаю, что первый тайм был действительно хорош. Во втором тайме нам пришлось атаковать быстрее с помощью вингеров, и мы справились очень хорошо. Ребята снова показали, насколько они особенные. Мы знаем, что после шести игр с одной победой люди задают вопросы, и это нормально, потому что всё дело в результате, но мы близки к первому месту, как и "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Астон Вилла". Мы хотим быть на вершине.

    Наши болельщики на выезде всегда очень хороши. Иногда их даже больше, чем на "Этихаде"! Приятно, что они приезжают сюда, чтобы быть с нами, и нам приятно быть с ними.

    Мы говорили, что нам нужно перейти к привычной структуре, чтобы играть через вингеров. Мы создавали моменты 5–10 минут. И Фил Фоден в конце просто забрал мяч и забил его в сетку! Мы часто проходили в последнюю треть, но не хватало завершения», — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Amazon Prime.

    После 19-го тура «Манчестер Сити» с 37 очками идет четвертым в таблице АПЛ.

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