«Испвич» — «Лестер»: счет матча 1:1 (0:1), обзор гола

Стефи Мавидиди Фото: globallookpress.com
Счет открыл в конце первого тайма с передачи Патсона Даки забил Стефи Мавидиди.
«Ипсвич» смог уйти от поражения на 90+3 минуте, когда Янник Вестегор срезал мяч в свои ворота.
Футбол. Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун — Лестер 0:1
Гол: 0:1 Стефи Мавидиди (25') Ипсвич Таун: Вацлав Гладки, Люк Вулфенден, Кэмерон Бургесс, Лейф Дэвис, Сэми Морси, Джек Тейлор (Массимо Луонго, 80'), Маркус Харнесс (Натан Бродхед, 80'), Уэсли Бёрнс (Омари Хатчинсон, 80'), Конор Чаплин, Джордж Хирст (Кайден Джексон, 23'), Harry Clarke Лестер: Мадс Хермансен, Ваут Фас, Янник Вестергор, Конор Коди, Рикарду Перейра, Кирман Дьюсбери-Холл (Юнус Акгюн, 81'), Гарри Уинкс, Вильфред Ндиди (Чезаре Казадей, 56'), Патсон Дака (Келечи Ихеаначо, 63'), Стефи Мавидиди, Issahaku Fatawu Предупреждения: Вильфред Ндиди (54'), Рикарду Перейра (59'), Маркус Харнесс (61')
После 24-ти туров «Лестер» уверенно лидирует в Чемпионшипе с 59 очками. «Ипсвич» идет вторым, у него на 6 очков меньше.