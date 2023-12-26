«Бернли» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2 (0:1), обзор голов

На шестой минуте с передачи Коди Гакпо счет открыл Дарвин Нуньес.
В начале второго тайма мерсисайдцы забили второй гол, но он был отменен из-за офсайда.
Точку в матче поставил Диогу Жота, вылечившийся после травмы. Голевую передачу ему отдал Луис Диас.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Бёрнли — Ливерпуль 0:2
Голы: 0:1 Darwin Núñez (6'), 0:2 Диогу Жота (90') Бёрнли: Джеймс Траффорд, Луис Байер, Чарли Тейлор, Сандер Берге, Джош Браунхилл (Аарон Рэмси, 90'), Vitinho, Вильсон Одобер, Лайл Фостер (Нейтан Редмонд, 85'), Зеки Мохамед Амдуни (Якоб Бруун Ларсен, 85'), Dara O'Shea, Mike Tresor (Йоханн Гудмундссон, 61') Ливерпуль: Алисон, Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Джарелл Куанса, Мохамед Салах, Райан Гравенберх (Кёртис Джонс, 66'), Ватару Эндо, Харви Эллиотт (Доминик Собослаи, 67'), Трент Александер-Арнольд, Коди Матес Гакпо (Luis Díaz, 67'), Darwin Núñez (Диогу Жота, 84') Предупреждения: Сандер Берге (22'), Трент Александер-Арнольд (77'), Dara O'Shea (90 + 1')