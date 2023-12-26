«Бернли» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2 (0:1), обзор голов

В матче 19-го тура английской Премьер-лигина своем поле уступилсо счетом 0:2.

На шестой минуте с передачи Коди Гакпо счет открыл Дарвин Нуньес.

В начале второго тайма мерсисайдцы забили второй гол, но он был отменен из-за офсайда.

Точку в матче поставил Диогу Жота, вылечившийся после травмы. Голевую передачу ему отдал Луис Диас.