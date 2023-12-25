Тренер «Вулверхэмптона»: Победа над «Челси» — огромная заслуга всей команды

Главный тренер «Вулверхэмптона»высказался о победе над «Челси» (2:1) в 18-м туре чемпионата Англии.

«Выжать всё до последней капли из всех, кто был в наличии, и заставить их собраться вместе и не вырвать победу, а именно чувствовать себя комфортно на протяжении большей части игры — это огромная заслуга команды.

Это был тяжёлый день для небольшой команды, но с тем, что у нас было, я знал, что, если мы выйдем на свой максимальный уровень, особенно здесь, с болельщиками за нас, мы сможем доставить "Челси" некоторые проблемы. В первом тайме мы слишком часто перехватывали мяч, но в остальном я считаю, что мы были очень хороши», — приводит слова О'Нила официальный сайт клуба.

Календарь и таблица АПЛ

«Вулверхэмптон» после этого успеха поднялся на 11-е место в АПЛ, набрав 22 очка. Лидирует в лиге «Арсенал» (40).