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    Ивич: Кордоба был оштрафован, у меня был с ним серьезный разговор

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о наказания для форварда команды Джона Кордобы за его жест в адрес судьи, из-за которого он был дисквалифицирован на четыре матча.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Я много лет в футболе, и меня шокировать очень тяжело. Конечно, я не могу принять то, что он сделал. Если бы у Кордобы была возможность вернуться в тот момент, он бы не повторил этой ошибки.

    Джон был оштрафован клубом, у меня был с ним серьезный разговор. Это было плохо для всех: для клуба, для меня как тренера, для Джона как человека. Но он понял свою ошибку и больше никогда такого не сделает, поверьте. Он извинился перед всей командой на тренировке.

    Я не пытаюсь его защитить. То, что он сделал, выходит за все рамки приличия. Но я играл в футбол 35 лет, а потом начал тренировать. За всю мою жизнь я не видел игрока, кто бился бы на поле как Кордоба. Джон ― сильный, быстрый, невероятный.

    Но я не понимаю: как так получается, что из пяти фолов на нем стабильно свистят только один? Я могу показать вам все эти моменты. Защитники бьют его по коленям, в спину, срывают с него футболку. Это все происходит на моих глазах, а судьи дают играть. Это невероятно», — приводит слова Ивича «Чемпионат».

    В нынешнем сезоне Кордоба забил за «Краснодар» 11 мячей в 20 матчах.

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