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    Почеттино: Мы очень разочарованы, потому что заслуживаем гораздо большего

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о поражении от «Вулверхэмптона» (1:2).

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Мы очень разочарованы, потому что, на мой взгляд, заслуживаем гораздо большего. Это соревнование ранит тебя, когда ты недостаточно бесстрастен. Мы создавали моменты. Именно поэтому мы так разочарованы. Мы пропустили после нескольких угловых, и это было очень сложно.

    Мы много говорили в начале сезона. Мы молоды по возрасту. Это молодая команда. У нас есть игроки, которые впервые играют в лиге. Им нужно адаптироваться. Это уверенность и качество.

    Нам нужно забивать, если мы хотим побеждать в матчах. Мы очень разочарованы. Иногда мы должны сохранять ворота сухими, если не можем забить. Мы пропустили слишком много угловых. Нам нужно продолжать идти вперёд и давить. Молодые команды учатся на таких играх», — приводит слова Почеттино BBC.

    В следующем туре «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Брентфордом». «Челси» примет дома «Кристал Пэлас».

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