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    Тренер «Лутона»: Мы хотели победить для Тома Локьера

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    Главный тренер «Лутон Таун» Роб Эдвардс прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (1:0).

    Роб Эдвардс
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    Роб Эдвардс

    «В данный момент я эмоционально подавлен. Я действительно горжусь всеми, это была тяжёлая неделя для футбольного клуба, это был величайший вызов в моей футбольной карьере. Никакие тренерские заслуги не подготовят к чему-то подобному. Мне нужна была поддержка, и игроки были невероятны. У меня не хватает слов.

    Мы хотели сделать это для Тома Локьера. Это не было дополнительной мотивацией, мы просто хотели воплотить то, что он собой представляет. Он храбрый, решительный боец. Думаю, что мы продемонстрировали все эти качества. Странно говорить о футбольном матче, учитывая всё, что произошло, но это огромная победа.

    Мы были невероятно агрессивны против действительно хорошей команды из Ньюкасла, и у нас есть хороший план, над которым мы продолжим усердно работать», — приводит слова Эдвардса ВВС.

    После этого матча «Лутон» занимает 18-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе. «Ньюкасл» — на 7-й позиции (29 баллов).

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