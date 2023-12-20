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    Почеттино: Мы ожидаем увидеть лучшего Нкунку, но ему нужно время

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси Ньюкасл
    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре полузащитника команды Кристофера Нкунку, который вышел после травмы в матче Кубка английской лиги против «Ньюкасла» (1:1, 4:2 по пен.).

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    «Мы говорим об игроке, который прибыл и получил травму. Сейчас он встречается с командой и Премьер-лигой в разгар соревнований. Необходимо время, чтобы начать выступать и набрать наилучшую форму.

    Любой может сразу судить об игроке, но самое важное — в какой форме. Мы ожидаем увидеть лучшего Нкунку, но проблема в том, что нам нужно время, чтобы он сыграл так, как мы ожидаем.

    Одно дело — быть доступным, другое — выступать так, как мы ожидаем. Вот почему мы не собираемся оказывать на него слишком большое давление. День за днём мы будем подталкивать его к тому, чтобы он как можно скорее показал себя с лучшей стороны», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

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  • 13/12/2023

    • Напомним, что Нкунку пополнил состав «Челси» летом 2023 года и получил травму в процессе предсезонной подготовки. Полузащитник дебютировал за «синих» в матче с «Ньюкаслом» и не отметился результативными действиями.

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