Почеттино: Мы ожидаем увидеть лучшего Нкунку, но ему нужно время

Главный тренервысказался об игре полузащитника команды, который вышел после травмы в матче Кубка английской лиги против(1:1, 4:2 по пен.).

«Мы говорим об игроке, который прибыл и получил травму. Сейчас он встречается с командой и Премьер-лигой в разгар соревнований. Необходимо время, чтобы начать выступать и набрать наилучшую форму.

Любой может сразу судить об игроке, но самое важное — в какой форме. Мы ожидаем увидеть лучшего Нкунку, но проблема в том, что нам нужно время, чтобы он сыграл так, как мы ожидаем.

Одно дело — быть доступным, другое — выступать так, как мы ожидаем. Вот почему мы не собираемся оказывать на него слишком большое давление. День за днём мы будем подталкивать его к тому, чтобы он как можно скорее показал себя с лучшей стороны», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Напомним, что Нкунку пополнил состав «Челси» летом 2023 года и получил травму в процессе предсезонной подготовки. Полузащитник дебютировал за «синих» в матче с «Ньюкаслом» и не отметился результативными действиями.