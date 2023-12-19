Первый тренер Миранчуков советует Алексею покинуть «Аталанту»

Первый тренер братьев Миранчуковсчитает, чтостоит уйти из «Аталанты» и найти новый клуб.

«Я думаю, что Алексею стоит искать другой клуб, потому что человек с харизмой, как у Гасперини, не изменит своего решения в пользу Алексея. Я уже это вижу, наблюдаю. Он дает ему подыгрывать, он Алексей же не мальчик на побегушках.

Он профессионал и готов играть больше. И, как минимум, в средних клубах Серии А он еще готов приносить пользу. Даже, несмотря на то что он уже в довольно опытном и зрелом возрасте для футбола, он еще принесет много пользы для чемпионата Италии», — сказал Воронков «СЭ».

Ранее Алексей Миранчук в матче Серии А забил гол в ворота «Салернитаны» (4:1).

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» на данный момент находится на седьмом месте в таблице чемпионата Италии.