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    Первый тренер Миранчуков советует Алексею покинуть «Аталанту»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта
    Первый тренер братьев Миранчуков Александр Воронков считает, что Алексею Миранчуку стоит уйти из «Аталанты» и найти новый клуб.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Я думаю, что Алексею стоит искать другой клуб, потому что человек с харизмой, как у Гасперини, не изменит своего решения в пользу Алексея. Я уже это вижу, наблюдаю. Он дает ему подыгрывать, он Алексей же не мальчик на побегушках.

    Он профессионал и готов играть больше. И, как минимум, в средних клубах Серии А он еще готов приносить пользу. Даже, несмотря на то что он уже в довольно опытном и зрелом возрасте для футбола, он еще принесет много пользы для чемпионата Италии», — сказал Воронков «СЭ».

    Ранее Алексей Миранчук в матче Серии А забил гол в ворота «Салернитаны» (4:1).

    Календарь и таблица Серии А

    «Аталанта» на данный момент находится на седьмом месте в таблице чемпионата Италии.

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