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    Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Салернитану»

    «Аталанта» — «Салернитана»: счет матча 4:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Салернитана
    В матче 16-го тура чемпионата Италии «Аталанта» в родных стенах разгромила «Салернитану» со счетом 4:1.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Победа команды из Бергамо получилась волевой. На гол Лоренцо Пиролы хозяева ответили точными ударами Луиса Мюриэля, Марио Пашалича, Шарля де Кетеларе и Алексея Миранчука, который вышел на замену на 85-й минуте и забил спустя четыре минуты.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Салернитана 4:1
    Голы: 0:1 Лоренцо Пирола (10'), 1:1 Луис Мурьель (47'), 2:1 Марио Пашалич (53'), 3:1 Шарль Де Кетеларе (83'), 4:1 Алексей Миранчук (90') Предупреждения: Лоренцо Пирола (40'), Gian Piero Gasperini (56'), Джулио Маджоре (65'), Маттео Руджери (77')

    Календарь и таблица Серии А

    «Аталанта» набрала 26 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» с 8 очками замыкает таблицу.

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