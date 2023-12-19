«Аталанта» — «Салернитана»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче 16-го тура чемпионата Италиив родных стенах разгромиласо счетом 4:1.

Победа команды из Бергамо получилась волевой. На гол Лоренцо Пиролы хозяева ответили точными ударами Луиса Мюриэля, Марио Пашалича, Шарля де Кетеларе и Алексея Миранчука, который вышел на замену на 85-й минуте и забил спустя четыре минуты.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Салернитана 4:1 Голы: 0:1 Лоренцо Пирола (10'), 1:1 Луис Мурьель (47'), 2:1 Марио Пашалич (53'), 3:1 Шарль Де Кетеларе (83'), 4:1 Алексей Миранчук (90') Предупреждения: Лоренцо Пирола (40'), Gian Piero Gasperini (56'), Джулио Маджоре (65'), Маттео Руджери (77')

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» набрала 26 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» с 8 очками замыкает таблицу.