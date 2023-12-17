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    «Торино» выиграло у «Эмполи» с минимальным счетом

    «Торино» — «Эмполи»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

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    В матче 16-го тура итальянской Серии А «Торино» обыграл на своем поле «Эмполи» со счетом 1:0.

    Дуван Сапата
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    Дуван Сапата

    Единственный гол на 25-й минуте забил колумбийский нападающий Дуван Сапата. Голевую передачу ему сделал Рауль Белланова.

    «Эмполи» имел шансы сравнять, но два его гола в первом тайме были отменены из-за положения вне игры.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Эмполи 1:0
    Гол: 1:0 Дуван Сапата (25') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес, Рауль Белланова (Брандон Соппи, 85'), Мергим Войвода (Валентин Лацаро, 65'), Адриен Тамез (Коффи Джиджи, 65'), Кароль Линетти, Иван Илич, Никола Влашич, Дуван Сапата (Пьетро Пеллегри, 90'), Антонио Санабрия Эмполи: Этрит Бериша, Либерато Кэкачей, Себастьяно Луперто, Ардиан Исмайли, Тайронн Эбюэхи, Николо Камбьяги (Эммануэль Гьяси, 85'), Якопо Фаццини, Юссеф Мале (Томмазо Бальданци, 76'), Альберто Грасси (Филиппо Раноккья, 76'), Рэзван Марин (Маттео Канчелльери, 61'), Steven Shpendi (Маттиа Дестро, 61') Предупреждения: Кароль Линетти (45 + 4'), Рауль Белланова (71'), Алессандро Буонджорно (80'), Либерато Кэкачей (81'), Никола Влашич (85'), Себастьяно Луперто (88')

    В следующем туре «Торино» сразится на своем поле с «Удинезе».

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