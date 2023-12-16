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    Талантливый аргентинец может перейти в «Барселону»

    Футбол Трансферы Барселона Футбол Испании Латинская Америка
    Хавбек «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри, отлично проявивший себя на недавнем чемпионате мира U17, мечтает стать игроком испанской «Барселоны», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

    Клаудио Эчеверри
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    Клаудио Эчеверри

    По его данным, аргентинец мечтает играть за блауграну, клуб в свою очередь тоже проявляет интерес к 17-летнему футболисту, которого на родине называют невероятным талантом.

    В контракте Эчеверри есть пункт об отступных в размере 25 млн евро. «Барселона» же готова заплатить большую сумму, но разбить ее на несколько траншей.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Контракт полузащитника с «Ривер Плейтом» действует до декабря 2024 года. На Transfermarkt его стоимость выросла до € 4 млн.

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