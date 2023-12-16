Талантливый аргентинец может перейти в «Барселону»

Клаудио Эчеверри Фото: globallookpress.com
По его данным, аргентинец мечтает играть за блауграну, клуб в свою очередь тоже проявляет интерес к 17-летнему футболисту, которого на родине называют невероятным талантом.
В контракте Эчеверри есть пункт об отступных в размере 25 млн евро. «Барселона» же готова заплатить большую сумму, но разбить ее на несколько траншей.
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Контракт полузащитника с «Ривер Плейтом» действует до декабря 2024 года. На Transfermarkt его стоимость выросла до € 4 млн.