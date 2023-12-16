Талантливый аргентинец может перейти в «Барселону»

Хавбек «Ривер Плейт», отлично проявивший себя на недавнем чемпионате мира U17, мечтает стать игроком испанской «Барселоны», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, аргентинец мечтает играть за блауграну, клуб в свою очередь тоже проявляет интерес к 17-летнему футболисту, которого на родине называют невероятным талантом.

В контракте Эчеверри есть пункт об отступных в размере 25 млн евро. «Барселона» же готова заплатить большую сумму, но разбить ее на несколько траншей.

Календарь и таблица испанской Примеры

Контракт полузащитника с «Ривер Плейтом» действует до декабря 2024 года. На Transfermarkt его стоимость выросла до € 4 млн.