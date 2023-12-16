Дмитрий Черышев: Назначение Морено в «Сочи» стало для меня сюрпризом

Бывший тренер «Севильи»высказался о том, что «Сочи» возглавил

С испанцем подписан долгосрочный контракт.

«Если Морено — тренер с опытом работы в сборной Испании, "Монако", то почему он никому не интересен в Ла Лиге? Потому что он нигде не давал результата. У него был конфликт с болельщиками в "Гранаде", но вряд ли его оттуда убрали только из‑за этого. И вдруг он едет в Россию, хотя даже не понимает, куда и для чего. Ему нужно спасать "Сочи" от вылета, при этом он приехал без своего тренерского штаба, а сейчас еще и языковой барьер скажется.

К тому же все помнят его историю с Луисом Энрике в сборной Испании. Я тут полностью на стороне Луиса, он мой хороший знакомый, знаю его родителей. Все те непонятные обиды в сборной произошли по вине Морено.

Еще раз скажу, что удивлен тому, что Морено нужен в России, но не нужен в Испании, у себя на родине. Где бы он ни работал, нигде не давал результата. Ну и все понимают, для того чтобы тренировать сборную Испании, чего‑то особенного не нужно. Там космический уровень футболистов, тренеру просто надо выстроить план подготовки, хорошо подвести команду в физическом и эмоциональном плане. С одной стороны, у Морено большой багаж работы в хороших командах, но как специалист он себя нигде не показал.

Мне не понравилось, что он назвал возможность поработать в "Сочи" приключением. Не знаю, как он себя покажет, пожелаю ему, конечно, удачи, но тренер он слабый. За три‑четыре первых матча он должен набрать семь‑восемь очков, чтобы был шанс избежать вылета. В целом такое назначение стало для меня сюрпризом, мне кажется, "Сочи" нужен специалист, который умеет справляться с трудностями. Испанец Жозеп Клотет тоже приехал в "Торпедо" и был уволен, как и из всех других предыдущих клубов. Так еще и такой великий клуб развалил», — сказал Черышев‑старший «Матч ТВ».

«Сочи» после 18 туров занимает последнее, 16‑е, место в турнирной таблице, набрав 11 очков.