Хави: Никто из журналистов не поздравил меня с попаданием в Лигу чемпионов

Главный тренервысказался о давлении со стороны общественности на «сине-гранатовых» из-за неудачных результатов в последних матчах.

«Сейчас мне приходят сообщения, по которым складывается впечатление, что идут похороны, как будто бы умер мой отец или моя мать. Никто из журналистов не поздравил меня с попаданием в Лигу чемпионов.

Однако первая цель достигнута, Ла Лига ещё не проиграна, Кубок Испании не упущен. Зачем впадать в депрессию?» — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» заняла 1-е место и вышла в 1/8 финала турнира.

После 16-и туров «сине-гранатовые» располагаются на 4-й позиции в таблице Примеры с 34 очками в активе, отставая от 1-й строчки на 7 баллов.