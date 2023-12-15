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    Хави: Никто из журналистов не поздравил меня с попаданием в Лигу чемпионов

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о давлении со стороны общественности на «сине-гранатовых» из-за неудачных результатов в последних матчах.

    Хави
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    Хави

    «Сейчас мне приходят сообщения, по которым складывается впечатление, что идут похороны, как будто бы умер мой отец или моя мать. Никто из журналистов не поздравил меня с попаданием в Лигу чемпионов.

    Однако первая цель достигнута, Ла Лига ещё не проиграна, Кубок Испании не упущен. Зачем впадать в депрессию?» — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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    • По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» заняла 1-е место и вышла в 1/8 финала турнира.

    После 16-и туров «сине-гранатовые» располагаются на 4-й позиции в таблице Примеры с 34 очками в активе, отставая от 1-й строчки на 7 баллов.

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