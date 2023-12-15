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    Пятибратов стал главным тренером «Чайки»

    Футбол Футбол России Чайка
    Футбольный клуб «Чайка», выступающая во Второй лиге, назначила на пост главного тренера Дмитрия Пятибратова, известного по работе с воронежским «Факелом». Контракт с ним подписан на два с половиной года.

    Дмитрий Пятибратов
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    Дмитрий Пятибратов

    «Сегодня Дмитрий Анатольевич прибыл на сбор в Новороссийск и провёл встречу с руководством клуба, на которой были определены цели на 2024 год, после чего главного тренера представили команде», — сообщила пресс-служба «Чайки».

    Другим претендентом на пост главного тренера «Чайки» был Дмитрий Кириченко, но руководство клуба выбрало Пятибратова.

    До него «Чайку» возглавлял Игорь Семшов (с декабря 2022 года). Команда закончила чемпионат в группе «Золото» на шестом месте и ставит задачу повышения в классе.

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