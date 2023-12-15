Пятибратов стал главным тренером «Чайки»

Дмитрий Пятибратов Фото: globallookpress.com
«Сегодня Дмитрий Анатольевич прибыл на сбор в Новороссийск и провёл встречу с руководством клуба, на которой были определены цели на 2024 год, после чего главного тренера представили команде», — сообщила пресс-служба «Чайки».
Другим претендентом на пост главного тренера «Чайки» был Дмитрий Кириченко, но руководство клуба выбрало Пятибратова.
До него «Чайку» возглавлял Игорь Семшов (с декабря 2022 года). Команда закончила чемпионат в группе «Золото» на шестом месте и ставит задачу повышения в классе.