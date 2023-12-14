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    Защитник «Ахмата» Шатара восстановился после травмы

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    Защитник «Ахмата» Милош Шатара примет участие в сборах команды. Игрок полностью восстановился после травмы.

    Милош Шатара
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    Милош Шатара

    «Сейчас я уже в порядке. Восстановление прошло хорошо, оно заняло много времени. Мне не терпится вернуться на поле, но важно быть в безопасности и быть готовым на сто процентов. Я готов сразу работать с командой, чтобы максимально хорошо подготовиться ко второй части сезона.

    Я уверен, что нас ждут более высокие результаты, потому что у нас отличная команда, просто важно, чтобы мы все были здоровы», — приводятся слова Шатары в телеграм-канале клуба.

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    • Напомним, что в апреле этого года защитник получил повреждение крестообразной связки колена и перенес операцию.

    После 18-и туров «Ахмат» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе.

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