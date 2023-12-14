Защитник «Ахмата» Шатара восстановился после травмы

Защитникпримет участие в сборах команды. Игрок полностью восстановился после травмы.

«Сейчас я уже в порядке. Восстановление прошло хорошо, оно заняло много времени. Мне не терпится вернуться на поле, но важно быть в безопасности и быть готовым на сто процентов. Я готов сразу работать с командой, чтобы максимально хорошо подготовиться ко второй части сезона.

Я уверен, что нас ждут более высокие результаты, потому что у нас отличная команда, просто важно, чтобы мы все были здоровы», — приводятся слова Шатары в телеграм-канале клуба.

Напомним, что в апреле этого года защитник получил повреждение крестообразной связки колена и перенес операцию.

После 18-и туров «Ахмат» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе.