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    Гризманн изъявил желание продолжать выступать за «Атлетико»

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    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не хочет переходить в другой европейский клуб.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «Я хочу, чтобы "Атлетико" был моим последним клубом в Европе. А затем я бы мог насладиться футболом в других местах. У меня есть желание продолжать играть здесь, я нахожусь на том уровне, который нужен команде.

    Посмотрим, дадут ли мне шанс, но здесь много хороших игроков. Посмотрим, как будут развиваться события по ходу сезона», — приводит слова Гризманна Atletico Universe.

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    • В нынешнем сезоне Гризманн провел 15 матчей за «Атлетико» в Примере, забил 9 голов и сделал 2 голевых передачи. Действующий контракт француза с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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