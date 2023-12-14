Гризманн изъявил желание продолжать выступать за «Атлетико»

Нападающийзаявил, что не хочет переходить в другой европейский клуб.

«Я хочу, чтобы "Атлетико" был моим последним клубом в Европе. А затем я бы мог насладиться футболом в других местах. У меня есть желание продолжать играть здесь, я нахожусь на том уровне, который нужен команде.

Посмотрим, дадут ли мне шанс, но здесь много хороших игроков. Посмотрим, как будут развиваться события по ходу сезона», — приводит слова Гризманна Atletico Universe.

В нынешнем сезоне Гризманн провел 15 матчей за «Атлетико» в Примере, забил 9 голов и сделал 2 голевых передачи. Действующий контракт француза с клубом рассчитан до лета 2026 года.